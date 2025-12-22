Подоляк і Лещенко залишаються на Банковій: нові посади радників – ЗМІ

Колаж: Інформатор

Михайла Подоляка та Сергія Лещенка звільнили з посад радників керівника Офісу Президента. Це відбулося після відставки Андрія Єрмака, однак обидва залишилися працювати на Банковій

Про це Офіс Президента повідомив у відповіді на запит "Детектор медіа", передає RegioNews.

Сергій Лещенко у коментарі виданню зазначив, що нині він продовжує роботу на позаштатній посаді радника Офісу Президента. За його словами, позаштатний радник має менше регламентованих обов’язків, що дає більше гнучкості у взаємодії з іншими зацікавленими особами в ОП.

Михайло Подоляк також підтвердив, що продовжує працювати радником Офісу Президента.

Як відомо, у грудні 2024 року ОП повідомляв про дев'ятьох радників Єрмака. Штатними були Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова та Тетяна Гайдученко, а поза штатом працювали Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський та Сергій Лещенко.

Наразі Офіс президента не розкрив оновлену кількість радників та заступників керівника, а також їхні прізвища.

Нагадаємо, 28 листопада на тлі корупціного скандалу в енергетиці заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував. А сам Єрмак повідомив, що іде на фонт.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

