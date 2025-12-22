15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 11:13

Подоляк і Лещенко залишаються на Банковій: нові посади радників – ЗМІ

22 грудня 2025, 11:13
Читайте также на русском языке
Колаж: Інформатор
Читайте также
на русском языке

Михайла Подоляка та Сергія Лещенка звільнили з посад радників керівника Офісу Президента. Це відбулося після відставки Андрія Єрмака, однак обидва залишилися працювати на Банковій

Про це Офіс Президента повідомив у відповіді на запит "Детектор медіа", передає RegioNews.

Сергій Лещенко у коментарі виданню зазначив, що нині він продовжує роботу на позаштатній посаді радника Офісу Президента. За його словами, позаштатний радник має менше регламентованих обов’язків, що дає більше гнучкості у взаємодії з іншими зацікавленими особами в ОП.

Михайло Подоляк також підтвердив, що продовжує працювати радником Офісу Президента.

Як відомо, у грудні 2024 року ОП повідомляв про дев'ятьох радників Єрмака. Штатними були Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова та Тетяна Гайдученко, а поза штатом працювали Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський та Сергій Лещенко.

Наразі Офіс президента не розкрив оновлену кількість радників та заступників керівника, а також їхні прізвища.

Нагадаємо, 28 листопада на тлі корупціного скандалу в енергетиці заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував. А сам Єрмак повідомив, що іде на фонт.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Офіс президента Банкова Андрій Єрмак радник посада
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
В "Армія+" з’явились нові функції
22 грудня 2025, 15:35
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
22 грудня 2025, 15:19
У дружини генерала СБУ знайшли російський паспорт і нерухомість на 55 млн грн
22 грудня 2025, 15:05
На Київщині загорівся житловий будинок: знайшли тіло жінки
22 грудня 2025, 14:55
На Дніпропетровщині десантники допомогли музею врятувати хрест, який простояв 90 років
22 грудня 2025, 14:54
Ми воюємо за людей. Тому і маємо думати про людей
22 грудня 2025, 14:45
Дика тварина у квартирі: у Києві на Оболоні вовк покусав жінку
22 грудня 2025, 14:38
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
22 грудня 2025, 14:29
На Львівщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів
22 грудня 2025, 14:14
Через масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі бюджет України недоотримує значні кошти
22 грудня 2025, 13:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »