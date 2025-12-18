Комитеты ВР снова открыты для журналистов и активистов: Зеленский подписал закон

Фото: ОП

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает RegioNews.

Теперь заседания комитетов должны транслироваться онлайн, а видеозаписи будут публиковаться в открытом доступе в течение 24 часов после завершения заседаний.

Кроме того, информация о повестке дня должна обнародоваться не позднее чем за 24 часа до начала заседания.

По словам Юрчишина, это "фактически возвращает работу парламента к стандартам прозрачности, которые действовали до ководных и ограничений безопасности". Эти нормы также заработают для местных органов власти.

Как известно, 16 сентября 2025 года телеканал "Рада" возобновил прямую трансляцию заседаний парламента. До этого они были приостановлены из соображений безопасности из-за полномасштабной войны.

Напомним, в Украине обязали министров отчитываться о проделанной в должности работе перед увольнением. Документ поддержали 285 народных избранников.