11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 10:56

Комитеты ВР снова открыты для журналистов и активистов: Зеленский подписал закон

18 декабря 2025, 10:56
Читайте також українською мовою
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий прозрачность работы парламентских комитетов

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает RegioNews.

Теперь заседания комитетов должны транслироваться онлайн, а видеозаписи будут публиковаться в открытом доступе в течение 24 часов после завершения заседаний.

Кроме того, информация о повестке дня должна обнародоваться не позднее чем за 24 часа до начала заседания.

По словам Юрчишина, это "фактически возвращает работу парламента к стандартам прозрачности, которые действовали до ководных и ограничений безопасности". Эти нормы также заработают для местных органов власти.

Как известно, 16 сентября 2025 года телеканал "Рада" возобновил прямую трансляцию заседаний парламента. До этого они были приостановлены из соображений безопасности из-за полномасштабной войны.

Напомним, в Украине обязали министров отчитываться о проделанной в должности работе перед увольнением. Документ поддержали 285 народных избранников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Владимир Зеленский ВР журналисты комитет
Семье погибшей в плену журналистки Виктории Рощиной выплатят более 300 тыс. грн до конца года
17 декабря 2025, 14:16
Ежедневно в 09:00: Рада закрепила минуту молчания на законодательном уровне
16 декабря 2025, 15:16
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку
18 декабря 2025, 12:45
После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителей
18 декабря 2025, 12:38
Позвонили из банка: в Житомирской области мошенники "обчистили" счет пенсионера
18 декабря 2025, 12:35
Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика
18 декабря 2025, 12:26
Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии
18 декабря 2025, 12:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »