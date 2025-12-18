08:56  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков

Фото: ГСЧС
В среду, 17 декабря, в селе Новофастов Винницкого района спасатели достали из водоема тела двух рыбаков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Погибшими оказались 51 и 61-летние местные жители.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи Нацполиции.

Напомним, 4 декабря в городе Хмельник Винницкой области спасатели достали тело человека из шестиметровой глубины реки Южный Буг.

