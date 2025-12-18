После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителей

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесской области после российских атак 13 и 14 декабря без электроснабжения остаются около 12 тысяч потребителей

Об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на исполняющий обязанности министра энергетики Артема Некрасова, передает RegioNews.

По его словам, из-за предварительных массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также Некрасов отметил, что в ночь на 18 декабря российские войска атаковали Николаевскую, Запорожскую, Черкасскую, Сумскую и Днепропетровскую области.

В результате без электроснабжения остались более 180 тысяч потребителей, большинство из которых энергетикам уже удалось заживить.

Напомним, в Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному – более 3-х суток – нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.