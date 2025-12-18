11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
18 декабря 2025, 12:38

После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителей

18 декабря 2025, 12:38
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Одесской области после российских атак 13 и 14 декабря без электроснабжения остаются около 12 тысяч потребителей

Об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на исполняющий обязанности министра энергетики Артема Некрасова, передает RegioNews.

По его словам, из-за предварительных массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также Некрасов отметил, что в ночь на 18 декабря российские войска атаковали Николаевскую, Запорожскую, Черкасскую, Сумскую и Днепропетровскую области.

В результате без электроснабжения остались более 180 тысяч потребителей, большинство из которых энергетикам уже удалось заживить.

Напомним, в Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному – более 3-х суток – нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

Российские БПЛА повредили школу в Сумах: спасатели ликвидировали возгорание
18 декабря 2025, 10:12
Запорожье после утренней атаки: власти показали повреждения
18 декабря 2025, 07:56
Ночная атака на Сумы: повреждена гражданская инфраструктура
18 декабря 2025, 07:41
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку
18 декабря 2025, 12:45
Позвонили из банка: в Житомирской области мошенники "обчистили" счет пенсионера
18 декабря 2025, 12:35
Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика
18 декабря 2025, 12:26
Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии
18 декабря 2025, 12:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
