В Тернопольской области супруги торговали марихуаной

Мужчина и женщина из Великобирковской общины занимались хранением и сбытом запрещенных наркотических веществ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В ходе документирования преступной деятельности была установлена причастность злоумышленников к пяти фактам реализации дурмана.

Также во время обыска полицейские изъяли около полутора килограммов "зелья". Вещественное доказательство направлено на экспертизу.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

За незаконное хранение и сбыт наркотических веществ супругам грозит до 8 лет лишения свободы.

