Фото: Нацполиция

В Житомирской области мужчина стал жертвой аферистов. Все начало со звонка от незнакомца

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Местный житель обратился к стражам порядка. 65-летний мужчина рассказал, что ему позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником службы безопасности банка. Он сообщил, что о несанкционированном повышении кредитного лимита на счете заявителя. По словам собеседника, для сохранения сбережений необходимо было перевести средства на посторонний счет.

Пенсионер доверился псевдобанкиру и потерял 25 тысяч гривен.

"В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к правонарушению. Правовая квалификация происшествия – ст. 190 (Мошенничество) УК Украины", - сообщает полиция.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины разоблачило сеть колл-центров в Чернигове и Киеве, через которые обманули украинцев более чем на 100 миллионов гривен.