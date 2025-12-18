Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, подозрение получить мать ребенка, семейный врач и работник социальной службы. Все знали, что состояние 10-летнего мальчика усугубляется, но никто ничего не сделал. Кроме того, ребенок не получал должного ухода и лечения: мать просто перестала его кормить.

39-летняя женщина знала, что ее сыну нужна медицинская помощь, но не доставила его в больницу. При этом представители социальных служб, посещавших семью, документировали плохие условия проживания ребенка и ухудшение состояния его здоровья. Однако никто не принимал решения об извлечении мальчика от матери и обеспечении ему специального лечения.

Напомним, ранее в Ровенской области 41-летняя жительница Костополя обвинила семейного врача в ненадлежащем осмотре ее 3-летней дочери, которая 9 ноября жаловалась на боли в животе, а через три дня была госпитализирована в областную больницу. После операции 12 ноября и повторного хирургического вмешательства через два дня ребенок скончался.