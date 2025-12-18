11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 12:55

Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода

18 декабря 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области скончался 10-летний мальчик с инвалидностью. Подозрение получили сразу три человека

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, подозрение получить мать ребенка, семейный врач и работник социальной службы. Все знали, что состояние 10-летнего мальчика усугубляется, но никто ничего не сделал. Кроме того, ребенок не получал должного ухода и лечения: мать просто перестала его кормить.

39-летняя женщина знала, что ее сыну нужна медицинская помощь, но не доставила его в больницу. При этом представители социальных служб, посещавших семью, документировали плохие условия проживания ребенка и ухудшение состояния его здоровья. Однако никто не принимал решения об извлечении мальчика от матери и обеспечении ему специального лечения.

Напомним, ранее в Ровенской области 41-летняя жительница Костополя обвинила семейного врача в ненадлежащем осмотре ее 3-летней дочери, которая 9 ноября жаловалась на боли в животе, а через три дня была госпитализирована в областную больницу. После операции 12 ноября и повторного хирургического вмешательства через два дня ребенок скончался.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети родители полиция Винницкая область
В Харьковской области привлекли к ответственности женщину, которая отказалась эвакуировать детей
17 декабря 2025, 13:15
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку
18 декабря 2025, 12:45
После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителей
18 декабря 2025, 12:38
Позвонили из банка: в Житомирской области мошенники "обчистили" счет пенсионера
18 декабря 2025, 12:35
Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика
18 декабря 2025, 12:26
Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии
18 декабря 2025, 12:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »