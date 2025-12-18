В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак

иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на утро 18 декабря состояние энергосистемы Украины соответствует сезонным показателям. Продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Отмечается, что ночью враг совершил атаки на энергообъекты в нескольких регионах.

В результате – на утро есть обесточенные потребители в Черкасской, Николаевской и Запорожье. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших регионах.

Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

"В результате предыдущих массированных атак на энергосистему – в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения. Время применения вынужденных обесточений по вашему адресу узнайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – отметили в компании.

