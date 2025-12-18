08:56  18 декабря
18 декабря 2025, 08:56

В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим

18 декабря 2025, 08:56
Фото: БЭБ
В Одессе правоохранители прекратили работу сети незаконных автозаправок, где без лицензий продавали фальсифицированное горючее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Как выяснило следствие, владельцы АЗС без лицензии и регистрации предприятия покупали горючее неизвестного происхождения по более низким ценам. Горючее продавали в разных районах города, установив на заброшенных территориях автозаправочное оборудование, емкости для хранения горючего и топливораздаточные колонки.

Во время обысков на улицах Бугаевской, Шота Руставели и в переулке Павла Кравцова стражи порядка изъяли более 30 тонн бензина А-95 и дизельного горючего, топливораздаточные колонки, резервуары и другое оборудование. Общая стоимость изъятого превышает 3,5 млн гривен.

Все нелегальные заправки были демонтированы.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме, а также каналы поставок и сбыта подакцизных товаров.

Напомним, ранее в Броварском районе Киевской области ликвидировали нелегальную АЗС. Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров горючего.

Одесса БЭБ АЗС топливо
