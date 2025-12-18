Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии

Фото: БФ Дениса Парамонова

Об этом идет речь на сайте Фонда, передает RegioNews.

Находящийся в Киеве центр кардиологии и кардиохирургии известен на весь мир своими практическими подходами к лечению тяжелобольных пациентов, имеющих проблемы с сердцем. После просьбы руководства медучреждения о помощи Благотворительный фонд Дениса Парамонова сразу отозвался, ведь собственные мощности Центра не позволяют приобрести дорогостоящее оборудование.

Медицинское учреждение получило два шприцевых насоса и шесть рентгенозащитных очков, а также специальную мебель для операционной. Общая стоимость переданного оборудования составляет 250 тыс. грн.

Врачи поблагодарили за оказанную помощь, отметив, что шприцевые насосы необходимы для постоянного внутривенного введения инфузий пациентам, а специальные защитные очки будут оберегать глаза хирургов и медсестёр от рентгеновского излучения в операционной.

По словам врача-кардиологини Центра кардиологии и кардиохирургии Анастасии Марушко, аппараты, которые используют во время операций, выдают рентгеновское излучение, благодаря чему с помощью введения специального контраста можно видеть происходящее внутри пациента: сосуды и их проходимость.

"Жизнеспасающие операции создают высокую рентгеновскую нагрузку на хирургов, медсестер, анестезиологов и весь медицинский персонал. В наибольшей степени страдают гормональные органы, репродуктивная система, щитовидная железа, головной мозг и зрение – оно ухудшается. Чтобы сохранить зрение и дать врачам возможность работать долгие годы, необходимы рентгенозащитные очки. Мы очень благодарны Благотворительному фонду Дениса Парамонова за предоставленное оборудование", – отметила Анастасия Марушко.

В то же время, меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов подчеркнул, что вместе с командой за последние годы уже стали надежным партнером для Центра кардиологии и кардиохирургии в Киеве.

"Сегодня это медицинское учреждение спасает жизнь тысячам пациентов. Считаю честью приобщиться к этому важному процессу, ведь в столь трудные для государства времена каждая жизнь в Украине бесценна. К тому же, предоставленное нами оборудование, защищает здоровье врачей во время проведения операций. Мы оперативно реагируем на просьбу руководства Центра, ведь перед нами необходима своя сотрудничество. Чем больше нового оборудования будет в больницах – тем больше пациентов вернутся к нормальной жизни", – резюмировал благотворитель Денис Парамонов.

Напомним, осенью 2024 года Благотворительный фонд Дениса Парамонова предоставил Научно-практическому медицинскому центру кардиологии и кардиохирургии в Киеве специальную центральную систему мониторинга. Это дорогостоящее устройство помогает следить за самочувствием сразу 16 пациентов.