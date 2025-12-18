Комітети ВР знову відкриті для журналістів та активістів: Зеленський підписав закон

Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає RegioNews.

Тепер засідання комітетів мають транслюватися онлайн, а відеозаписи публікуватимуться у відкритому доступі протягом 24 годин після завершення засідань.

Крім того, інформація про порядок денний має оприлюднюватися не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

За словами Юрчишина, це "фактично повертає роботу парламенту до стандартів прозорості, які діяли до ковідних та безпекових обмежень". Ці норми запрацюють також для місцевих органів влади.

Як відомо, 16 вересня 2025 року телеканал "Рада" відновив пряму трансляцію засідань парламенту. До цього вони були призупинені з міркувань безпеки через повномасштабну війну.

Нагадаємо, в Україні зобов'язали міністрів звітувати про виконану на посаді роботу перед звільненням. Документ підтримали 285 народних обранців.