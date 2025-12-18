11:29  18 грудня
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
08:56  18 грудня
В Одесі накрили мережу нелегальних АЗС з фальсифікованим пальним
08:26  18 грудня
На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 10:56

Комітети ВР знову відкриті для журналістів та активістів: Зеленський підписав закон

18 грудня 2025, 10:56
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує прозорість роботи парламентських комітетів

Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає RegioNews.

Тепер засідання комітетів мають транслюватися онлайн, а відеозаписи публікуватимуться у відкритому доступі протягом 24 годин після завершення засідань.

Крім того, інформація про порядок денний має оприлюднюватися не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

За словами Юрчишина, це "фактично повертає роботу парламенту до стандартів прозорості, які діяли до ковідних та безпекових обмежень". Ці норми запрацюють також для місцевих органів влади.

Як відомо, 16 вересня 2025 року телеканал "Рада" відновив пряму трансляцію засідань парламенту. До цього вони були призупинені з міркувань безпеки через повномасштабну війну.

Нагадаємо, в Україні зобов'язали міністрів звітувати про виконану на посаді роботу перед звільненням. Документ підтримали 285 народних обранців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Володимир Зеленський комітет ВР журналісти
Родині загиблої в полоні журналістки Вікторії Рощиної виплатять понад 300 тис. грн до кінця року
17 грудня 2025, 14:16
Щодня о 09:00: Рада закріпила хвилину мовчання на законодавчому рівні
16 грудня 2025, 15:16
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Подзвонили з банку: на Житомирщині шахраї "обчистили" рахунок пенсіонера
18 грудня 2025, 12:35
Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика
18 грудня 2025, 12:26
Підтримка медицини сьогодні – врятовані життя завтра: Денис Парамонов про допомогу Центру кардіології
18 грудня 2025, 12:05
На Київщині чоловік знайшов зброю під час збирання грибів у лісосмузі
18 грудня 2025, 12:03
У Рівному шахрай продав чуже авто як своє
18 грудня 2025, 11:55
Росія не на межі краху, але у найслабшій позиції з 2022 року
18 грудня 2025, 11:55
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
18 грудня 2025, 11:29
У Києві чоловік травмував кухонним тесаком свого 10-річного сина, який намагався захистити сестру
18 грудня 2025, 11:24
На Львівщині легковик врізався у вантажівку: двоє постраждалих
18 грудня 2025, 11:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »