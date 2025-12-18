11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
18 декабря 2025, 12:45

В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку

18 декабря 2025, 12:45
Фото: полиция
Полиция проверяет факт избиения девушки в одном из учебных заведений Соломенского района столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В четверг, 18 декабря, в местных телеграм-каналах появилось видео избиения девочки в коридоре школы. Полицейские отреагировали на публикацию.

На место прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые общаются с администрацией школы и учащимися. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве мужчина травмировал кухонным тесаком своего 10-летнего сына, пытавшегося защитить сестру. Полицейские задержали мужчину, ему объявили подозрение.

В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителей
18 декабря 2025, 12:38
Позвонили из банка: в Житомирской области мошенники "обчистили" счет пенсионера
18 декабря 2025, 12:35
Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика
18 декабря 2025, 12:26
Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии
18 декабря 2025, 12:05
