Фото: полиция

Полиция проверяет факт избиения девушки в одном из учебных заведений Соломенского района столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В четверг, 18 декабря, в местных телеграм-каналах появилось видео избиения девочки в коридоре школы. Полицейские отреагировали на публикацию.

На место прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые общаются с администрацией школы и учащимися. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве мужчина травмировал кухонным тесаком своего 10-летнего сына, пытавшегося защитить сестру. Полицейские задержали мужчину, ему объявили подозрение.