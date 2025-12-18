В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку
Полиция проверяет факт избиения девушки в одном из учебных заведений Соломенского района столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В четверг, 18 декабря, в местных телеграм-каналах появилось видео избиения девочки в коридоре школы. Полицейские отреагировали на публикацию.
На место прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые общаются с администрацией школы и учащимися. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Киеве мужчина травмировал кухонным тесаком своего 10-летнего сына, пытавшегося защитить сестру. Полицейские задержали мужчину, ему объявили подозрение.
