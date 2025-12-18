Фото: полиция

На днях к полицейскому офицеру Ставищенской громады обратился мужчина, который нашел пистолет в лесополосе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как оказалось, 56-летний мужчина нашел пистолет во время сбора грибов в лесополосе. Он захотел официально оформить оружие.

Правоохранители сопроводили мужчину в разрешительную службу в Белой Церкви для прохождения процедуры декларирования оружия.

Полиция напоминает: при обнаружении оружия или боеприпасов необходимо их декларировать. Это освобождает от ответственности за незаконное хранение. Для оформления можно обращаться на спецлинию 102.

Напомним, ранее в Кременчуге в Полтавской области мужчина нашел на улице пакет с боеприпасами, а именно гранатами РГД-5 и Ф-1. Правоохранители направили их на экспертизу.