11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 12:03

В Киевской области мужчина нашел оружие во время сбора грибов в лесополосе

18 декабря 2025, 12:03
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

На днях к полицейскому офицеру Ставищенской громады обратился мужчина, который нашел пистолет в лесополосе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как оказалось, 56-летний мужчина нашел пистолет во время сбора грибов в лесополосе. Он захотел официально оформить оружие.

Правоохранители сопроводили мужчину в разрешительную службу в Белой Церкви для прохождения процедуры декларирования оружия.

Полиция напоминает: при обнаружении оружия или боеприпасов необходимо их декларировать. Это освобождает от ответственности за незаконное хранение. Для оформления можно обращаться на спецлинию 102.

Напомним, ранее в Кременчуге в Полтавской области мужчина нашел на улице пакет с боеприпасами, а именно гранатами РГД-5 и Ф-1. Правоохранители направили их на экспертизу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область полиция находка лесополоса оружие пистолет
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку
18 декабря 2025, 12:45
После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителей
18 декабря 2025, 12:38
Позвонили из банка: в Житомирской области мошенники "обчистили" счет пенсионера
18 декабря 2025, 12:35
Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика
18 декабря 2025, 12:26
Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии
18 декабря 2025, 12:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »