В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания

Фото: RMF24

В польской столице правоохранители арестовали 29-летнего гражданина Украины и изъяли у него более 71 килограмма марихуаны

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на RMF24, передает RegioNews.

По данным полиции, мужчина длительное время скрывался от правоохранительных органов и фактически "не существовал" ни в одной официальной системе.

В его квартире обнаружили более 71 кг марихуаны на сумму около 5 млн злотых (около $1,4 млн). Наркотики были тщательно упакованы в вакуумные пакеты и покрыты специальным веществом, чтобы полицейские собаки не могли их обнаружить.

В ходе обысков полицейские также нашли коллекцию поддельных документов и пять автомобилей. Два из них – Range Rover и Jaguar – оказались угнанными, с поддельными VIN-номерами и номерными знаками. Остальные автомобили были арендованы с использованием вымышленных личных данных.

Мужчине объявили обвинение в хранении значительного количества наркотиков, использовании поддельных документов, распоряжении украденным имуществом и подделке документов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде трехмесячного предварительного заключения.

