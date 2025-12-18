11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 11:29

В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания

18 декабря 2025, 11:29
Читайте також українською мовою
Фото: RMF24
Читайте також
українською мовою

В польской столице правоохранители арестовали 29-летнего гражданина Украины и изъяли у него более 71 килограмма марихуаны

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на RMF24, передает RegioNews.

По данным полиции, мужчина длительное время скрывался от правоохранительных органов и фактически "не существовал" ни в одной официальной системе.

В его квартире обнаружили более 71 кг марихуаны на сумму около 5 млн злотых (около $1,4 млн). Наркотики были тщательно упакованы в вакуумные пакеты и покрыты специальным веществом, чтобы полицейские собаки не могли их обнаружить.

В ходе обысков полицейские также нашли коллекцию поддельных документов и пять автомобилей. Два из них – Range Rover и Jaguar – оказались угнанными, с поддельными VIN-номерами и номерными знаками. Остальные автомобили были арендованы с использованием вымышленных личных данных.

Мужчине объявили обвинение в хранении значительного количества наркотиков, использовании поддельных документов, распоряжении украденным имуществом и подделке документов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде трехмесячного предварительного заключения.

Напомним, летом в Польше задержали гражданина Украины. Он обвиняется в работе на российские спецслужбы. Его обвиняют в создании провокационных надписей и попытках повреждения или нанесения оскорбительных изображений на памятники, унижающие национальное достоинство поляков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики полиция авто Польша Варшава украинец поддельные документы
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку
18 декабря 2025, 12:45
После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителей
18 декабря 2025, 12:38
Позвонили из банка: в Житомирской области мошенники "обчистили" счет пенсионера
18 декабря 2025, 12:35
Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика
18 декабря 2025, 12:26
Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии
18 декабря 2025, 12:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »