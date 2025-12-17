08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
07:29  17 декабря
В Одесском ТЦК мужчина пытался ранить себя и угрожал персоналу
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 07:07

Трамп считает, что Путин не стремится к миру и хочет захватить всю Украину – Уайлс

17 декабря 2025, 07:07
Читайте також українською мовою
Фото: Associated Press
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп сомневается в желании главы Кремля Владимира Путина достичь мира и считает, что РФ стремится к полной оккупации Украины

Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководительницу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в интервью Vanity Fair, передает RegioNews.

По данным издания, среди членов команды президента США существовали разные мнения относительно того, может ли Путин быть доволен чем-то меньшим, чем полная оккупация Украины. Некоторые эксперты предполагали, что в случае захвата остальной части Донецкой области он мог бы считать это достаточным.

"Эксперты считают, что если бы он смог захватить остальную часть Донецкой области, то был бы доволен", – отметила Уайлс.

В то же время, по ее словам, сам Дональд Трамп в частных разговорах не разделял таких оценок и убежден, что российский лидер не стремится к миру.

"Дональд Трамп думает, что путин хочет всю страну", – добавила руководитель аппарата Белого дома.

Напомним, специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров американской и украинской делегаций, состоявшихся 14 декабря в Берлине.

Ранее сообщалось, что во время переговоров Виткофф и Джаред Кушнер давили на Украину с требованием вывести войска из подконтрольной части Донбасса как условия достижения мира с Россией.

На прошлой неделе Дональд Трамп шокировал заявлением, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план.

Американский президент также заявлял, что Россия согласилась на мирный план , в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Дональд Трамп война Украина РФ Путин оккупация Донецкая область
Россияне продолжают продвигаться в Донецкой области
16 декабря 2025, 21:39
Мирное соглашение может быть заключено весной 2026 года – в марте или апреле
16 декабря 2025, 18:58
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Киеве мужчина тяжело ранил сестру ножом – его задержали
17 декабря 2025, 09:10
На оккупированных территориях в украинцев будут забирать жилье – подписан закон
17 декабря 2025, 08:53
Шабунин обвинил ГБР и ОГП в "ливне" его интимных фото
17 декабря 2025, 08:38
Полиция уже получила указания готовиться к выборам – Борислав Береза
17 декабря 2025, 08:23
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
17 декабря 2025, 08:16
Россияне ударили по Херсону: один из раненых – в тяжелом состоянии
17 декабря 2025, 07:56
В Словакии автобус с украинцами съехал с дороги и опрокинулся
17 декабря 2025, 07:53
Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
17 декабря 2025, 07:49
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
17 декабря 2025, 07:35
В Одесском ТЦК мужчина пытался ранить себя и угрожал персоналу
17 декабря 2025, 07:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »