Трамп считает, что Путин не стремится к миру и хочет захватить всю Украину – Уайлс

Президент США Дональд Трамп сомневается в желании главы Кремля Владимира Путина достичь мира и считает, что РФ стремится к полной оккупации Украины

Об этом сообщает УНН

По данным издания, среди членов команды президента США существовали разные мнения относительно того, может ли Путин быть доволен чем-то меньшим, чем полная оккупация Украины. Некоторые эксперты предполагали, что в случае захвата остальной части Донецкой области он мог бы считать это достаточным.

"Эксперты считают, что если бы он смог захватить остальную часть Донецкой области, то был бы доволен", – отметила Уайлс.

В то же время, по ее словам, сам Дональд Трамп в частных разговорах не разделял таких оценок и убежден, что российский лидер не стремится к миру.

"Дональд Трамп думает, что путин хочет всю страну", – добавила руководитель аппарата Белого дома.

Напомним, специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров американской и украинской делегаций, состоявшихся 14 декабря в Берлине.

Ранее сообщалось, что во время переговоров Виткофф и Джаред Кушнер давили на Украину с требованием вывести войска из подконтрольной части Донбасса как условия достижения мира с Россией.

На прошлой неделе Дональд Трамп шокировал заявлением, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план.

Американский президент также заявлял, что Россия согласилась на мирный план , в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

