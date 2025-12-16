Россияне продолжают продвигаться в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ оккупировала Серебрянку и продвинулась вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

Как отмечается, россияне оккупировали Серебрянку, а также продвинулись вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переездном.

Ранее сообщалось, что город Северск в Донецкой области практически полностью потерян.

Напомним, на днях россияне имели успехи на Славянском и Покровском направлениях. В частности, продвинулись в Мирнограде и возле Покровска.