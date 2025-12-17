Украина получила 70 000 доз вакцины, которая защищает детей от пяти инфекций
В Украину поступило 70 000 доз комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита B и гемофильной инфекции (ПЕНТА-Hib) для вакцинации детей
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Препарат поступил в Украину благодаря сотрудничеству Минздрава с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).
Часть вакцин финансирует Gavi, а их закупку и доставку обеспечивает ЮНИСЕФ. Центр общественного здоровья координирует распределение вакцин в региональные центры контроля и профилактики болезней.
Вакцины хранятся на национальном составе и в ближайшее время будут доставлены во все учреждения здравоохранения в Украине.
Вакцину вводят детям в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Все прививки по Календарю – безвозмездные.
Дифтерия – бактериальная инфекция, токсин которой может поражать нервы, контролирующие дыхательные мышцы, привести к параличу и остановке дыхания, поражать сердце и почки.
Столбняк – опасное инфекционное заболевание, вызывающее судороги, разрывы мышц и костей, инфаркт миокарда и даже ком.
Кашлюк – длительная инфекционная болезнь, особенно опасная для младенцев, может вызывать апноэ, судороги и поражение мозга.
Вирусный гепатит B – может перейти в хроническую форму, привести к циррозу и раку печени; Вакцинация является надежным методом профилактики.
Гемофильная инфекция (Hib) была одной из основных причин детского менингита и пневмонии.
Напомним, ранее в Украину поступило 211 800 доз комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.
Как известно, с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний.