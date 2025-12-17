10:26  17 декабря
В Черновцах автомобиль врезался в электроопору: пострадала водитель
08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
17 декабря 2025, 10:49

Украина получила 70 000 доз вакцины, которая защищает детей от пяти инфекций

17 декабря 2025, 10:49
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украину поступило 70 000 доз комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита B и гемофильной инфекции (ПЕНТА-Hib) для вакцинации детей

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Препарат поступил в Украину благодаря сотрудничеству Минздрава с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).

Часть вакцин финансирует Gavi, а их закупку и доставку обеспечивает ЮНИСЕФ. Центр общественного здоровья координирует распределение вакцин в региональные центры контроля и профилактики болезней.

Вакцины хранятся на национальном составе и в ближайшее время будут доставлены во все учреждения здравоохранения в Украине.

Вакцину вводят детям в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Все прививки по Календарю – безвозмездные.

Дифтерия – бактериальная инфекция, токсин которой может поражать нервы, контролирующие дыхательные мышцы, привести к параличу и остановке дыхания, поражать сердце и почки.

Столбняк – опасное инфекционное заболевание, вызывающее судороги, разрывы мышц и костей, инфаркт миокарда и даже ком.

Кашлюк – длительная инфекционная болезнь, особенно опасная для младенцев, может вызывать апноэ, судороги и поражение мозга.

Вирусный гепатит B – может перейти в хроническую форму, привести к циррозу и раку печени; Вакцинация является надежным методом профилактики.

Гемофильная инфекция (Hib) была одной из основных причин детского менингита и пневмонии.

Напомним, ранее в Украину поступило 211 800 доз комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Как известно, с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний.

