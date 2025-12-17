Иллюстративное фото: из открытых источников

Глава Кремля Путин подписал закон, предоставляющий так называемым "администрациям" на оккупированных территориях право изымать жилье уехавших из этих районов украинцев

Об этом сообщает со ссылкой на российские СМИ, передает RegioNews.

Согласно принятым изменениям, оккупационные администрации получают право изымать жилые дома, квартиры и отдельные комнаты, которые признают "бесхозяйным имуществом".

К этой категории также относится недвижимость, владельца которой не удается установить, или в случаях отсутствия действующих документов, подтверждающих право собственности.

После завершения процедуры изъятия жилье переходит в распоряжение оккупационных администраций. Закон определяет несколько вариантов его использования:

передача жителям, потерявшим дома из-за боевых действий;

использование в качестве служебных квартир для чиновников, военнослужащих, работников силовых ведомств, педагогов и медиков;

сдача в аренду или предоставление по договорам социального найма людям, официально находящимся в очереди на жилье.

Эти правила будут действовать до 2030 года.

В случае возникновения собственника после изъятия предусмотрена денежная компенсация, но только для людей РФ. Механизм выплат будут определяться оккупационными администрациями.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне обещают местным жителям программу по жилью. Однако не объявляют, где они возьмут это жилье. Учитывая, что строек нет, журналисты пришли к выводу, что оккупанты планируют раздавать жилье уехавших из оккупации украинцев.