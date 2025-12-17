В Киеве мужчина тяжело ранил сестру ножом – его задержали

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который во время конфликта нанес серьезное ранение своей сестре

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

К правоохранителям обратилась 56-летняя жительница Подольского района, которая сообщила, что брат нанес ей ножевое ранение.

Оперативники установили, что инцидент произошел во время бытовой ссоры, когда мужчина находился в гостях у своей старшей сестры. Он ударил ее кухонным ножом в шею, нанеся проникающее колото-резаное ранение с артериальным кровотечением.

После совершенного подозреваемый скрылся с места происшествия.

Полицейские разыскали фигуранта. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

Следователи сообщили задержанному о подозрении.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

