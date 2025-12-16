Фото: Берлинское издание Berliner Zeitung

Об этом идет речь в публикации Berliner Zeitung, где ссылаются на источники в дипломатических кругах, передает RegioNews.

Европейские дипломаты обсуждают возможные временные рамки запуска мирного соглашения, которое, по оценкам собеседников, может вступить в силу весной. По их словам, речь идет о марте или апреле как вероятном периоде для формализации договоренностей, если переговорный процесс будет продвигаться без срывов.

В материале отмечается, что Берлин рассматривается как одна из важных точек дипломатического маршрута. Речь идет не об окончательной площадке для принятия решений, а скорее об этапе консультаций и координации позиций между западными партнерами. Германия, по оценкам экспертов, играет роль посредника и коммуникационного хаба в рамках более широкого переговорного процесса.

В то же время в Москве ход берлинских контактов воспринимают сдержанно и без публичной критики. Такая реакция, как отмечает издание, носит демонстративный характер и отвечает позиции России относительно ограниченного влияния Германии и Европейского Союза на принятие решений о войне и мире. В российском нарративе эти переговоры рассматривают как консультационные, а не определяющие.

Аналитики отмечают, что осторожные сигналы о возможных сроках не означают достижения конкретных договоренностей. Переговоры остаются сложными и зависят от многих факторов, включая ситуацию на фронте и позиции ключевых международных игроков. В то же время, само появление временных ориентиров может свидетельствовать об активизации дипломатических усилий на европейском направлении.

Напомним, президент Зеленский ранее категорически исключил возможность проведения референдума по мирному соглашению с Россией, объяснив это нежеланием усложнять жизнь украинцев во время войны.