На Киевщине в результате атаки дронов повреждены жилые дома
Этой ночью Киевщину снова атаковали вражеские дроны. Под удар попали мирные населенные пункты и жилые дома
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
К счастью, пострадавших среди населения нет.
В регионе работали силы противовоздушной обороны, сбившие часть враждебных целей. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В Вышгородском районе в результате атаки повреждены два двухэтажных жилых дома – у них выбиты стекла.
Жителям, чье жилье получило повреждения, будет оказана необходимая помощь, подчеркнул Калашник.
Напомним, ночью 17 декабря российские военные атаковали Никопольский и Синельниковский районы. В результате ударов повреждены инфраструктура, пятиэтажка и 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 4 магазина, линия электропередач.