В Одесском ТЦК мужчина пытался ранить себя и угрожал персоналу

В помещении Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе мужчина совершил попытку самоувечья

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Мужчину доставили в центр правоохранители из-за нахождения его в официальном розыске за нарушение правил военного учета. Он не предоставил медицинских документов, подтверждающих непригодность к военной службе, а в электронном реестре "Оберег" сведений об отсрочке не было.

"При проведении стандартных процедур гражданин предпринял попытку самоувечья во избежание призыва и давления на должностных лиц. Очередной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана экстренная медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем перемешал. госпитализированы", – говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что военные не применяли физическое принуждение и принимали все возможные меры по сохранению жизни и здоровья мужчины.

"Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от исполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением", – отметили в РТЦК.

Напомним, в начале ноября в одном из территориальных центров комплектования Днепра произошло трагическое событие – мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. После получения вывода о пригодности к службе он зашел в туалет, где нанес себе травму.

