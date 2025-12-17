В Одесском ТЦК мужчина пытался ранить себя и угрожал персоналу
В помещении Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе мужчина совершил попытку самоувечья
Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, сообщает RegioNews.
Мужчину доставили в центр правоохранители из-за нахождения его в официальном розыске за нарушение правил военного учета. Он не предоставил медицинских документов, подтверждающих непригодность к военной службе, а в электронном реестре "Оберег" сведений об отсрочке не было.
"При проведении стандартных процедур гражданин предпринял попытку самоувечья во избежание призыва и давления на должностных лиц. Очередной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана экстренная медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем перемешал. госпитализированы", – говорится в сообщении.
В ТЦК подчеркнули, что военные не применяли физическое принуждение и принимали все возможные меры по сохранению жизни и здоровья мужчины.
"Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от исполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением", – отметили в РТЦК.
Напомним, в начале ноября в одном из территориальных центров комплектования Днепра произошло трагическое событие – мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. После получения вывода о пригодности к службе он зашел в туалет, где нанес себе травму.
