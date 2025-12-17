08:16  17 грудня
Трамп вважає, що Путін не прагне миру і хоче захопити всю Україну – Вайлз

17 грудня 2025, 07:07
Фото: Associated Press
Президент США Дональд Трамп сумнівається в бажанні очільника Кремля Володимира Путіна досягти миру та вважає, що РФ прагне повної окупації України

Про це інформує УНН із посиланням на керівницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтерв'ю Vanity Fair, передає RegioNews.

За даними видання, серед членів команди президента США існували різні думки щодо того, чи може Путін бути задоволений чимось меншим, ніж повна окупація України. Деякі експерти припускали, що у разі захоплення решти Донецької області він міг би вважати це достатнім.

"Експерти вважають, що якби він зміг захопити решту Донецької області, то був би задоволений", – зауважила Вайлз.

Водночас, за її словами, сам Дональд Трамп у приватних розмовах не поділяв таких оцінок і переконаний, що російський лідер не прагне миру.

"Дональд Трамп думає, що путін хоче всю країну", – додала керівниця апарату Білого дому.

Нагадаємо, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес, досягнутий під час переговорів американської та української делегацій, які відбулися 14 грудня в Берліні.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів Віткофф та Джаред Кушнер тиснули на Україну з вимогою вивести війська з підконтрольної частини Донбасу як умови досягнення миру з Росією.

Минулого тижня Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план.

Американський президент також заявляв, що Росія погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

