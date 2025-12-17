В Дружковке российский дрон атаковал спасателей: 4 ранены

Фото: ГСЧС Донбасса

В Дружковке Донецкой области российские войска атаковали пожарных с помощью FPV-дрона, когда те направлялись на вызов о пожаре

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания в автоцистерну были ранены четыре работника. Их оперативно доставили в больницу. Кроме того, повреждено пожарный автомобиль.

"Российские войска сознательно избивают по спасателям, которые ежедневно спасают жизнь мирных жителей и устраняют последствия обстрелов", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них - "шахеды" Зафиксировано попадание 29 ударных дронов на 12 локациях.