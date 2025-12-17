Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 37 из 69 российских дронов
В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них - "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 37 вражеских беспилотников, атаковавших север, юг и восток страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных дронов на 12 локациях.
Напомним, вечером 16 декабря вражеские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью. Повреждены несколько частных домов, пострадали два человека.
