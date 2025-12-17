Фото: ОВА

Ночью 17 декабря снова атаковал ударными беспилотниками объекты гражданского назначения в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате двух волн атак поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар – его ликвидировали спасатели.

К счастью жертв и пострадавших нет.

Все службы работают над ликвидацией последствий ударов.

Напомним, в ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 37 дронов.