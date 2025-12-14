13:34  14 грудня
14 грудня 2025, 13:05

Кушнер і Віткофф зустрінуться із Зеленським у Берліні: обговорюватимуть мирний план України

14 грудня 2025, 13:05
Представники США прибудуть до Берліна для переговорів із Зеленським щодо ключових аспектів співпраці та безпекової підтримки України

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, посилаючись на видання Associated Press, передає RegioNews.

Представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф планують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

За даними джерела, під час зустрічі сторони ймовірно обговорять узгодження позицій України та США щодо поточної ситуації та перспектив співпраці. Зокрема, увага може бути зосереджена на останніх пропозиціях України щодо мирного плану, які країна надіслала американській стороні.

Очікується, що переговори торкнуться ключових аспектів безпеки, економічної підтримки та дипломатичних кроків у контексті поточного конфлікту. Деталі порядку денного наразі уточнюються.

Представники обох країн відзначають важливість діалогу та спільного підходу до питань регіональної стабільності та міжнародної підтримки України.

Раніше повідомлялося, міністра армії США Дена Дрісколла тимчасово усунули від участі у переговорах щодо військової допомоги Україні за рішенням очільника Пентагону Піта Гегсета.

Нагадаємо, Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план із чотирьох частин.

Раніше американський президент заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

