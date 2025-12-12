17:43  12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
15:11  12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 19:47

Міністра армії США відсторонили від переговорів щодо України, – The Telegraph

12 грудня 2025, 19:47
Фото: з відкритих джерел
Міністра армії США Дена Дрісколла тимчасово усунули від участі у переговорах щодо військової допомоги Україні

Про це пише The Telegraph, передає RegioNews.

Міністра армії США Дена Дрісколла тимчасово відсторонили від участі у перемовинах щодо України. Рішення про його усунення прийняв очільник Пентагону Піт Гегсет.

За даними ЗМІ, причина відсторонення поки не розкривається. Жодних офіційних коментарів від самого Дрісколла чи Пентагону наразі не опубліковано.

Цей крок став несподіванкою для експертів та міжнародних спостерігачів, оскільки Дрісколл брав активну участь у обговореннях щодо військової підтримки України та координації партнерських програм.

Ситуація може вплинути на подальший перебіг переговорів між США та українською стороною, а також на стратегічне планування допомоги у сфері оборони.

Раніше повідомлялося, Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план із чотирьох частин.

Раніше американський президент заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

Україна США перемовини посада відсторонення мирний план Ден Дрісколл
12 грудня 2025
07 серпня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
