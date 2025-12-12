Фото: з відкритих джерел

Міністра армії США Дена Дрісколла тимчасово усунули від участі у переговорах щодо військової допомоги Україні

Про це пише The Telegraph, передає RegioNews.

Міністра армії США Дена Дрісколла тимчасово відсторонили від участі у перемовинах щодо України. Рішення про його усунення прийняв очільник Пентагону Піт Гегсет.

За даними ЗМІ, причина відсторонення поки не розкривається. Жодних офіційних коментарів від самого Дрісколла чи Пентагону наразі не опубліковано.

Цей крок став несподіванкою для експертів та міжнародних спостерігачів, оскільки Дрісколл брав активну участь у обговореннях щодо військової підтримки України та координації партнерських програм.

Ситуація може вплинути на подальший перебіг переговорів між США та українською стороною, а також на стратегічне планування допомоги у сфері оборони.

Раніше повідомлялося, Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план із чотирьох частин.

Раніше американський президент заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

