Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки

Фото: "Радіо Свобода"

Про це розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, передає RegioNews.

За його словами, новий кандидат може бути внесений до парламенту разом із кандидатами на посади міністра юстиції та міністра енергетики – можливо, вже наступного тижня.

Хоча офіційно прізвище не оголошено, у політичних колах неофіційно говорять про Сергія Кислицю. Поточний міністр закордонних справ Андрій Сибіга, за даними джерел, має намір стати послом в сусідній країні – Польщі. Агреман для призначення вже оформлений, хоча невідомо, чи був він уже відправлений.

Ще один нюанс стосується українського посольства у США. Посол Ольга Стефанішина досі не вручила вірчі грамоти, що не дозволяє їй повноцінно виконувати обов’язки. Через це виникли чутки, що на її місце може бути призначений новий кандидат, проте в Офісі Президента поки не готові робити заміни.

В ОП також обговорюють можливу зміну структури. Йдеться про трансформацію Офісу Президента на "Кабінет президента" що дозволить презентувати модель "колективного Єрмака" та забезпечить більше альтернативної інформації для суспільства.

"А поки, як я розумію, Володимир Олександрович все ще продовжує узгоджувати з Андрієм Борисовичем частину порядку денного. Що цілком логічно: надто багато процесів було на ньому зав'язано", – зазначив Шлінчак.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що серія кадрових призначень та звільнень планується на останньому пленарному тижні року – 16-18 грудня. За його словами, серед головних кадрових кроків – звільнення члена уряду, який очолить Офіс Президента, та заповнення його вакансії.

