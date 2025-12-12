Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из таунхаусов в селе Белогородка соседи обнаружили без признаков жизни супругов и их дочь.

Правоохранители установили, что погибли 56-летний мужчина, 44-летняя женщина и их 11-летняя дочь. В доме также находился их 4-летний сын. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом – вероятно из-за неисправного газового котла отопления. Окончательную причину установят после проверок и экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

