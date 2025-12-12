На Киевщине в доме нашли мертвыми супругов и их 11-летнюю дочь, маленький мальчик в больнице
Полиция устанавливает обстоятельства трагедии в Бучанском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В одном из таунхаусов в селе Белогородка соседи обнаружили без признаков жизни супругов и их дочь.
Правоохранители установили, что погибли 56-летний мужчина, 44-летняя женщина и их 11-летняя дочь. В доме также находился их 4-летний сын. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания.
По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом – вероятно из-за неисправного газового котла отопления. Окончательную причину установят после проверок и экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное производство по (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
