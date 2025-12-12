Инвалидность за 3 тысячи: в Житомирской области разоблачили дельца, который обещал "помощь" военному
Правоохранители разоблачили 47-летнего дельца, который требовал у знакомой военной взятки за якобы влияние на медицинскую комиссию
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Муж требовал у знакомого военнослужащего передать ему вознаграждение за якобы влияние на медицинскую комиссию в принятии решения о последнем. Дело пытался убедить его, что без 3 тысяч долларов получить инвалидность он не сможет.
Военный обратился к стражам порядка. Когда он передавал деньги, злоумышленник был задержан. Теперь ему грозит до восьми лет с конфискацией имущества.
"На днях полицейские, по согласованию с Житомирской специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона, сообщили мужчине о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2)", - сообщает полиция.
Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.