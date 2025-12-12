15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 15:25

Инвалидность за 3 тысячи: в Житомирской области разоблачили дельца, который обещал "помощь" военному

12 декабря 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили 47-летнего дельца, который требовал у знакомой военной взятки за якобы влияние на медицинскую комиссию

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Муж требовал у знакомого военнослужащего передать ему вознаграждение за якобы влияние на медицинскую комиссию в принятии решения о последнем. Дело пытался убедить его, что без 3 тысяч долларов получить инвалидность он не сможет.

Военный обратился к стражам порядка. Когда он передавал деньги, злоумышленник был задержан. Теперь ему грозит до восьми лет с конфискацией имущества.

"На днях полицейские, по согласованию с Житомирской специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона, сообщили мужчине о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2)", - сообщает полиция.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция Житомирская область
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Россияне атакуют Одессу баллистикой
12 декабря 2025, 16:15
Зеленский отправляется в Берлин для переговоров о прекращении огня в Украине
12 декабря 2025, 16:09
Зарезал знакомого и пошел: в Ровенской области мужчина получил приговор за убийство
12 декабря 2025, 15:55
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
12 декабря 2025, 15:33
Удар россиян по АЗС в Харьковской области: в полиции показали последствия
12 декабря 2025, 15:26
На Киевщине в доме нашли мертвыми супругов и их 11-летнюю дочь, маленький мальчик в больнице
12 декабря 2025, 15:15
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 15:11
Генпрокурор Кравченко заявил, что не планирует увольняться и пригрозил добраться до каждого из своих недоброжелателей
12 декабря 2025, 14:58
На Львовщине судили командира из-за СЗЧ пятерых военных
12 декабря 2025, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »