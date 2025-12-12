Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты продвинулись под Мирноградом в Донецкой области

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, передает RegioNews.

Отмечается, что российские захватчики продвинулись во Владимировке, Паньковке и Новоэкономическом, а также вблизи Мирнограда и Софиевки.

Кроме того, добавили в DeepState, была уточнена линия столкновения на шахте Капитальная.

