09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
08:40  11 декабря
Взятка за незаконную вырубку леса: ГБР задержало прокурора Черниговщины
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 09:15

Трамп заявил, что 82% украинцев якобы стремятся к мирному соглашению

11 декабря 2025, 09:15
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его словам, более 80% украинцев "требуют заключения соглашения" для завершения войны России против Украины

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на слова американского президента во время встречи с бизнес-лидерами в Белом доме, передает RegioNews.

"Если посмотреть на опрос, я бы сказал, что 82% людей требуют заключения соглашения. Я понимаю, что они теряют тысячи и тысячи человек еженедельно. Они хотят, чтобы это закончилось", – сказал Трамп.

Он не уточнил, кто проводил опрос, и не предоставил дополнительную информацию об источниках или методологии.

Также Трамп отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский "должен быть реалистичным" в своей позиции по переговорам, и выразил интерес к предстоящим выборам в Украине.

"Я действительно задумываюсь, сколько времени пройдет, пока они проведут выборы? Это демократия. Они уже давно не проводили выборы. Это потеря большого количества людей", – сказал глава США.

Напомним, Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев.

Читайте также: Изменения в законодательство и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
