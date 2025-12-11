Трамп заявил, что 82% украинцев якобы стремятся к мирному соглашению

Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его словам, более 80% украинцев "требуют заключения соглашения" для завершения войны России против Украины

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на слова американского президента во время встречи с бизнес-лидерами в Белом доме, передает RegioNews.

"Если посмотреть на опрос, я бы сказал, что 82% людей требуют заключения соглашения. Я понимаю, что они теряют тысячи и тысячи человек еженедельно. Они хотят, чтобы это закончилось", – сказал Трамп.

Он не уточнил, кто проводил опрос, и не предоставил дополнительную информацию об источниках или методологии.

Также Трамп отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский "должен быть реалистичным" в своей позиции по переговорам, и выразил интерес к предстоящим выборам в Украине.

"Я действительно задумываюсь, сколько времени пройдет, пока они проведут выборы? Это демократия. Они уже давно не проводили выборы. Это потеря большого количества людей", – сказал глава США.

Напомним, Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев.

