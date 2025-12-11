22:55  10 декабря
11 декабря 2025, 07:23

Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет: $800 млн для Украины

11 декабря 2025, 07:23
Иллюстративное фото: из открытых источников
Палата представителей Конгресса США одобрила компромиссную версию Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA) – масштабного оборонного бюджета в размере почти 1 триллиона долларов

Об этом сообщают The Hill и Reuters, передает RegioNews.

Документ определяет политику Пентагона на следующий год, включая продолжение военной поддержки Украины и ряд мер по сдерживанию России и Китая.

Законопроект поддержали 312 членов Палаты представителей, 112 проголосовали против. Среди оппонентов документа оказались 94 демократа и 18 республиканцев.

Одним из ключевых положений для Киева стало продление финансирования Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). NDAA предполагает выделение 800 млн долларов, которые будут поделены на два года – по 400 млн ежегодно.

За эти средства администрация США сможет напрямую закупать вооружение у производителей и передавать его Вооруженным силам Украины без необходимости изымать технику из арсеналов американской армии.

Также документ предусматривает 175 млн. долларов на Инициативу содействия безопасности Балтии для поддержки Эстонии, Латвии и Литвы.

Напомним, правительства Австралии и Новой Зеландии приняли решение о дополнительной военной поддержке Украины на сумму 70 миллионов долларов США.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рюттеанонсировал усиление поддержки Украины , отметив, что соответствующие решения готовят "одна-две страны", и выразил уверенность в положительном результате.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "больше не финансируют" войну между Украиной и РФ, в то же время считают, что финансовое бремя на себя должны взять союзники.

