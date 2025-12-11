Трамп заявив, що 82% українців нібито прагнуть мирної угоди

Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що, за його словами, понад 80% українців "вимагають укладення угоди" для завершення війни Росії проти України

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на слова американського президента під час зустрічі із бізнес-лідерами в Білому домі, передає RegioNews.

"Якщо подивитися на опитування, я б сказав, що 82% людей вимагають укладення угоди. Я розумію, що вони втрачають тисячі і тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося", – сказав Трамп.

Він не уточнив, хто проводив опитування, і не надав додаткової інформації про джерела або методологію.

Також Трамп зазначив, що український лідер Володимир Зеленський "має бути реалістичним" у своїй позиції щодо переговорів, і висловив цікавість щодо майбутніх виборів в Україні.

"Я дійсно замислююсь, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? Це демократія. Вони вже давно не проводили виборів. Це втрата великої кількості людей", – сказав очільник США.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців.

