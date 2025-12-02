СБУ затримала британця, якого вважають причетним до вбивств Парубія та Фаріон

Українська контррозвідка спільно зі спецслужбами Великої Британії затримала британця Росса Девіда Катмора, якого підозрюють у причетності до низки диверсійних та розвідувальних операцій в Україні у 2024–2025 роках

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

За інформацією СБУ, Катмора завербували російські спецслужби, і він працював на них протягом останніх двох років.

Згідно з даними СБУ, Росс Девід Катмор прибув до України як військовий інструктор, який нібито мав допомагати готувати українських військових. Однак, за словами слідчих, насправді він проводив диверсійну діяльність, виконуючи завдання, що стосувалися розвідки та терористичних актів на українській території.

Зброя для вбивств

У жовтні 2025 року в рамках спецоперації СБУ та британських спецслужб було викрито його діяльність. За словами джерел, Катмору передавали зброю та боєприпаси для здійснення цільових вбивств в Україні. Зокрема, слідство вважає, що саме він був причетний до постачання зброї, якою було вбито Ірину Фаріон, Дем’яна Ганула та Андрія Парубія.

На даний момент Росса Катмора затримано, він перебуває під вартою, а слідчі дії тривають.

Затримання та слідство

Як повідомляють джерела, Катмор працював у Миколаєві, де проводив інструкторські заняття для українських військових, а потім працював у прикордонних загонах. Слідство висунуло йому підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України – незаконне поширення інформації про розміщення ЗСУ, що створює загрозу національній безпеці під час воєнного стану. За це йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня 2025 року в центрі Львова був вбитий колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Нападник, переодягнений як кур’єр служби доставки, підступно підійшов до Парубія і кілька разів вистрілив йому в голову. Кілер втік із місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур’єра. Пізніше, у ході спільної операції поліції та СБУ, був затриманий ймовірний вбивця — Михайло Сцельніков, який зізнався у скоєнні вбивства, проте заявив, що мотивом було власне бажання помститися владі, а не співпраця з російськими спецслужбами.

Після розслідування вбивства Парубія, СБУ підтвердила, що підозрюваний дійсно міг діяти за вказівкою російських спецслужб. Ведеться перевірка на зв’язки з іншими російськими агентами, які могли бути причетні до злочину.

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові було вчинено замах на життя політикині Ірини Фаріон. Вона отримала смертельне поранення, після чого її доставили до лікарні, де вона померла від поранень. В результаті розслідування було затримано підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка, 18-річного юнака, якому висунули обвинувачення у скоєнні умисного вбивства. Згідно з офіційними даними, Зінченко вбив Фаріон за замовленням російських спецслужб, а його дії пов’язані з проросійськими поглядами. У грудні 2024 року було змінено кваліфікацію злочину, а справу було скеровано до суду.