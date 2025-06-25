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25 июня 2025, 18:15

Убийство Ирины Фарион: появились новые детали дела

25 июня 2025, 18:15
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фото: suspilne.media
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Суд по делу Фарион обнаружил новые детали об убийстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.

В среду, 25 июня, во Львове на заседании суда по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион просмотрели видео за 20 и 21 июля, видео задержания и обыска в квартире Зинченко в Днепре, изучили материалы с его телефона и обнаружили новые детали об убийстве.

Зинченко подал ходатайство, чтобы видеообыск у него дома просматривали в закрытом режиме, без журналистов. Судья объявил, что он будет рассмотрен во время перерыва.

Затем суд посмотрел видео с камер наблюдения. После просмотра видеозаписей адвокат Зинченко обратил внимание суда, что после убийства, которое произошло 19 июля, его подзащитный еще несколько дней находился во Львове, то есть не скрывался.

По мнению дочери Ирины Фарион Софии Лица, передвижения обвиняемого четко свидетельствуют о том, что он готовился к преступлению.

Напомним, ранее суд продлил меру пресечения обвиняемому в преступлении Вячеславу Зинченко.

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