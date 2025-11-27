21:55  27 ноября
В Черновцах подожгли синагогу
19:44  27 ноября
Сырский рассказал о ситуации в Покровске
18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 23:07

Зеленский назначил послом Украины в Сербии выпускника академии ФСБ

27 ноября 2025, 23:07
иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко послом Украины в Сербии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ главы украинского государства №866/2025.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия", – говорится в тексте документа.

Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. В 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России. В 2000-х учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. С 26 марта 2024 года по 18 июля 2025 года был Секретарем СНБО.

Напомним, Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с США после того, как узнал, что НАБУ готовит ему подозрение. Об этом сообщило издание ZN.UA.

