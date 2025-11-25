16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
14:39  25 ноября
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 16:08

Financial Times: Украина согласилась ограничить армию до 800 тысяч военных

25 ноября 2025, 16:08
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ОК "Запад" 2024
Читайте також
українською мовою

В новой редакции возможного мирного плана Украина согласилась ограничить численность армии в 800 тысяч военнослужащих

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Financial Times, передает RegioNews.

По данным издания, ранее разработанная версия документа, подготовленная специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и специальным представителем российского руководства Кириллом Дмитриевым, предусматривала более строгое ограничение – до 600 тысяч военнослужащих.

FT пишет, что самые "чувствительные вопросы" потенциального соглашения оставили на рассмотрение лидеров США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Представители Соединенных Штатов и Украины после обсуждения американского мирного предложения в Женеве подготовили доработанный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что новый мирный план был сокращен с 28 пунктов до 19.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Украины Александр Бевз писал, что из так называемого "мирного плана Трампа" изъяли несколько пунктов.

Как известно, по данным СМИ, представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина РФ война Владимир Зеленский ВСУ обсуждение ограничения мирный план Трампа
РФ не понравился новый мирный план по Украине, – СМИ
25 ноября 2025, 13:29
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
25 ноября 2025, 16:59
Сажали людей на цепь и травили спиртом: на Полтавщине разоблачили банду "черных риелторов"
25 ноября 2025, 16:42
Украинские пограничники уничтожили спецтехнику окупантов в Донецкой области
25 ноября 2025, 16:19
Стартапы Харьковщины могут получить грант до 500 тыс. долларов на медицинские инновации
25 ноября 2025, 15:49
В Днепре в результате атаки дронов ранены женщина и ребенок – их госпитализировали
25 ноября 2025, 15:26
Житель Сумщины отказался от мобилизации, потому что "другие уклоняются, а его заставляют умирать на войне"
25 ноября 2025, 15:12
Что делать, если игровой ноутбук начал сильно нагреваться
25 ноября 2025, 15:06
Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых
25 ноября 2025, 14:55
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
25 ноября 2025, 14:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »