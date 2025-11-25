Financial Times: Украина согласилась ограничить армию до 800 тысяч военных

Иллюстративное фото: ОК "Запад" 2024

В новой редакции возможного мирного плана Украина согласилась ограничить численность армии в 800 тысяч военнослужащих

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Financial Times, передает RegioNews.

По данным издания, ранее разработанная версия документа, подготовленная специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и специальным представителем российского руководства Кириллом Дмитриевым, предусматривала более строгое ограничение – до 600 тысяч военнослужащих.

FT пишет, что самые "чувствительные вопросы" потенциального соглашения оставили на рассмотрение лидеров США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Представители Соединенных Штатов и Украины после обсуждения американского мирного предложения в Женеве подготовили доработанный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что новый мирный план был сокращен с 28 пунктов до 19.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Украины Александр Бевз писал, что из так называемого "мирного плана Трампа" изъяли несколько пунктов.

Как известно, по данным СМИ, представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве.

