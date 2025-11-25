Financial Times: Україна погодилася обмежити армію до 800 тисяч військових

Ілюстратвине фото: ОК "Захід" 2024

У новій редакції можливого мирного плану Україна погодилася обмежити чисельність армії в 800 тисяч військовослужбовців

Про це повідомляє hromadske із посиланням на Financial Times, передає RegioNews.

За даними видання, раніше розроблена версія документа, підготовлена спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і спеціальним представником російського керівництва Кирилом Дмитрієвим, передбачала більш суворе обмеження – до 600 тисяч військовослужбовців.

FT пише, що "найчутливіші питання" потенційної угоди залишили на розгляд лідерів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції в Женеві підготували доопрацьований рамковий документ. Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19.

У свою чергу радник глави Офісу Президента України Олександр Бевз писав, що із так званого "мирного плану Трампа" вилучили декілька пунктів

Як відомо, за даними ЗМІ, представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві.

