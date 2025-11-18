Ермак срочно летит в Лондон: подробности

иллюстративное фото: из открытых источников

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Бабель".

О чем именно он хочет говорить, неизвестно. По словам источников, глава Офиса Президента уже летал к Залужному осенью 2024 года и просил его оставаться в команде.

Нынешняя поездка Ермака проходит на фоне политического кризиса и требований, в частности депутатов от "Слуги народа", освободить самого Ермака.

Напомним, в "Слуге народа" считают, что Ермак должен уйти в отставку. Соответствующее заявление сделал народный депутат Федор Вениславский.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк ранее утверждал, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".