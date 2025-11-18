18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
18 ноября 2025, 22:07

Ермак срочно летит в Лондон: подробности

18 ноября 2025, 22:07
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Бабель".

О чем именно он хочет говорить, неизвестно. По словам источников, глава Офиса Президента уже летал к Залужному осенью 2024 года и просил его оставаться в команде.

Нынешняя поездка Ермака проходит на фоне политического кризиса и требований, в частности депутатов от "Слуги народа", освободить самого Ермака.

Напомним, в "Слуге народа" считают, что Ермак должен уйти в отставку. Соответствующее заявление сделал народный депутат Федор Вениславский.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк ранее утверждал, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".

Великобритания Андрей Ермак Валерий Залужный Украина политика
11 ноября 2025
07 августа 2025
