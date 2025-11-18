13:37  20 ноября
18 ноября 2025, 14:16

В Раде нашли замену Андрею Ермаку

18 ноября 2025, 14:16
фото: Офис Президента Украины
В парламенте говорят о том, что в четверг, 20 ноября, Владимир Зеленский уволит главу Офиса Президента Андрея Ермака

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, возможным кандидатом взамен Андрея Ермака является Оксана Маркарова (экспосол Украины в США).

Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский встретился с экспослом Украины в США Оксаной Маркаровой. Они обсудили возможные направления сотрудничества в будущем. Президент также отметил, что ценит готовность Маркаровой и дальше работать ради Украины.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
