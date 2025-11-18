В Раде нашли замену Андрею Ермаку

фото: Офис Президента Украины

В парламенте говорят о том, что в четверг, 20 ноября, Владимир Зеленский уволит главу Офиса Президента Андрея Ермака

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, возможным кандидатом взамен Андрея Ермака является Оксана Маркарова (экспосол Украины в США).

Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский встретился с экспослом Украины в США Оксаной Маркаровой. Они обсудили возможные направления сотрудничества в будущем. Президент также отметил, что ценит готовность Маркаровой и дальше работать ради Украины.

