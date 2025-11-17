10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
07:49  17 ноября
На Прикарпатье разыскали туристов из Киева, заблудившихся возле Говерлы
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2025, 11:24

Кинопродюсер, финансировавшая фильм о Зеленском, фигурирует в международном криптоскандале

17 ноября 2025, 11:24
Читайте також українською мовою
На фото Артем Колюбаев и Эльвира Гаврилова
Читайте також
українською мовою

Кинопродюсер из Украины Эльвира Гаврилова-Патерсон фигурирует в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), к которому присоединились 37 медиа мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Следствия.Инфо", журналисты которого также присоединились к расследованию.

По данным СМИ, ее португальская компания Elledgy Media Group с 2024 продвигала платформы уроженца Казахстана Владимира Охотникова, известного под именем Ладо. Он, вероятно, организовал серию мошеннических операций с криптовалютой на четырех континентах, собрав около 1 млрд долларов. Прокуроры США обвинили его в похищении по меньшей мере 340 млн долларов через сфальсифицированую платформу между 2020 и 2022 годами.

Владимир Охотников / Фото со инстаграмм-страницы Охотникова

Журналисты установили, что Гаврилова-Патерсон, специалист по маркетингу, продвигала бренды Охотникова за границей, поскольку он не мог путешествовать из-за возможного ареста.

За последние два года ее компания организовала ряд мероприятий по привлечению звезд в США, Франции, Италии, Индии и ОАЭ. В январе 2025 года она сообщила юристу, что через ее компанию прошло более 4 млн. долларов. Португальские власти начали расследование по Elledgy Media по подозрению в отмывании средств.

Elledgy также сопродюсировала фильм "Сага о Голигардах – Портал силы", режиссером и актером которого является Кевин Спейси, а сценаристом – Охотников. Бюджет фильма составлял около 10 млн. долларов.

В то же время Гаврилова-Патерсон была исполнительной продюсером фильма американского режиссера Шона Пенна "Суперсила", в котором снята встреча режиссера с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками в первые дни полномасштабного вторжения.

Шон Пенн, Владимир Зеленский и Андрей Ермак в первую ночь полномасштабного вторжения в президентском бункере. Кадр из фильма "Суперсила"

"Я входила в состав исполнительных продюсеров фильма Superpower. – рассказывала Эльвира Гаврилова-Патерсон. – Давала средства, привлекала финансирование на фильм"

Гаврилова также волонтерила в общественной организации "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", принадлежащей главе ОП Андрею Ермаку. Продюсер вместе с руководителем этой организации и бизнес-партнером Ермака Артемом Колюбаевым собирала средства на нужды Украины и Вооруженных сил. Так, в марте 2023 они проводили благотворительный вечер в Греции, а в июле – в Житомире.

Ранее она руководила ООО "Академия биржевых технологий", связанной с компанией "Центр биржевых технологий" и международной компанией "Телетрейд", имеющей судебные дела в Украине по мошенничеству.

Эльвира Гаврилова-Патерсон не ответила на вопрос ICIJ о своей роли в международной криптосхеме.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также не ответил на запрос журналистов "Следствия.Инфо" по поводу роли Эльвиры Гавриловой-Патерсон в съемках фильма, которые, в частности, предусматривали доступ к бункеру президента в первые дни войны.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба". Он призвал уволить его с должности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Андрей Ермак фильм криптовалюта Зеленский мошенничество мошенник кинопродюсер Ельвира Гаврилова-Патерсон
Рейтинг Зеленского рекордно упал за последнюю неделю
17 ноября 2025, 09:57
Некоторые политические силы используют ситуацию: глава ОП Ермак рассказал, может ли Зеленский быть связан со схемами Миндича
14 ноября 2025, 13:55
Стали известны подробности задержания дельца с фамилией Ермак
13 ноября 2025, 14:04
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
За неделю украинские пограничники уничтожили 434 оккупанта и более 150 единиц вражеской техники
17 ноября 2025, 12:22
Друзья президента как угроза для государства
17 ноября 2025, 12:22
В Тернопольской области обнаружен вирус африканской чумы свиней
17 ноября 2025, 12:11
В Киеве на Печерске задержали таксиста-наркосбытчика
17 ноября 2025, 12:11
В Киеве получил приговор предприниматель, который вместе с военным сделал "бизнес на уклонистах"
17 ноября 2025, 11:55
В Винницкой области ликвидировали два пожара в зерносушилках
17 ноября 2025, 11:55
Во Львове ночью легковушка выехала на кольцо и врезалась в дерево: водитель погиб
17 ноября 2025, 11:38
Освободиться от службы за 7 тысяч долларов: на Волыни судили военного, который хотел "помочь другу"
17 ноября 2025, 11:25
Россияне ударили по энергообъекту в Изюме: почти вся громада осталась без света
17 ноября 2025, 11:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »