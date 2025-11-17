Кинопродюсер, финансировавшая фильм о Зеленском, фигурирует в международном криптоскандале

На фото Артем Колюбаев и Эльвира Гаврилова

Кинопродюсер из Украины Эльвира Гаврилова-Патерсон фигурирует в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), к которому присоединились 37 медиа мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Следствия.Инфо", журналисты которого также присоединились к расследованию.

По данным СМИ, ее португальская компания Elledgy Media Group с 2024 продвигала платформы уроженца Казахстана Владимира Охотникова, известного под именем Ладо. Он, вероятно, организовал серию мошеннических операций с криптовалютой на четырех континентах, собрав около 1 млрд долларов. Прокуроры США обвинили его в похищении по меньшей мере 340 млн долларов через сфальсифицированую платформу между 2020 и 2022 годами.

Владимир Охотников / Фото со инстаграмм-страницы Охотникова

Журналисты установили, что Гаврилова-Патерсон, специалист по маркетингу, продвигала бренды Охотникова за границей, поскольку он не мог путешествовать из-за возможного ареста.

За последние два года ее компания организовала ряд мероприятий по привлечению звезд в США, Франции, Италии, Индии и ОАЭ. В январе 2025 года она сообщила юристу, что через ее компанию прошло более 4 млн. долларов. Португальские власти начали расследование по Elledgy Media по подозрению в отмывании средств.

Elledgy также сопродюсировала фильм "Сага о Голигардах – Портал силы", режиссером и актером которого является Кевин Спейси, а сценаристом – Охотников. Бюджет фильма составлял около 10 млн. долларов.

В то же время Гаврилова-Патерсон была исполнительной продюсером фильма американского режиссера Шона Пенна "Суперсила", в котором снята встреча режиссера с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками в первые дни полномасштабного вторжения.

Шон Пенн, Владимир Зеленский и Андрей Ермак в первую ночь полномасштабного вторжения в президентском бункере. Кадр из фильма "Суперсила"

"Я входила в состав исполнительных продюсеров фильма Superpower. – рассказывала Эльвира Гаврилова-Патерсон. – Давала средства, привлекала финансирование на фильм"

Гаврилова также волонтерила в общественной организации "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", принадлежащей главе ОП Андрею Ермаку. Продюсер вместе с руководителем этой организации и бизнес-партнером Ермака Артемом Колюбаевым собирала средства на нужды Украины и Вооруженных сил. Так, в марте 2023 они проводили благотворительный вечер в Греции, а в июле – в Житомире.

Ранее она руководила ООО "Академия биржевых технологий", связанной с компанией "Центр биржевых технологий" и международной компанией "Телетрейд", имеющей судебные дела в Украине по мошенничеству.

Эльвира Гаврилова-Патерсон не ответила на вопрос ICIJ о своей роли в международной криптосхеме.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также не ответил на запрос журналистов "Следствия.Инфо" по поводу роли Эльвиры Гавриловой-Патерсон в съемках фильма, которые, в частности, предусматривали доступ к бункеру президента в первые дни войны.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба". Он призвал уволить его с должности.