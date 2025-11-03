ГБР передало в суд дело против нардепа за государственную измену и мошенничество

Фото: ДБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, подозреваемого в государственной измене и завладении средствами частного предприятия. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Хотя в бюро не называют имени, обстоятельства дела указывают на Евгения Шевченко.

Следствие задокументировало три эпизода преступлений: два касаются государственной измены до и после начала полномасштабного вторжения РФ, а третий мошеннического завладения 14,5 млн гривен частного предприятия.

По данным следствия, депутат поддерживал контакты с представителями Беларуси, записывал программы на собственных медиа-каналах, давал интервью пророссийским блоггерам и распространял российские нарративы по поводу якобы "краха украинской государственности" и "невозможности победы Украины".

Кроме того, нардеп использовал свои связи в Беларуси для сделки с поставкой минеральных удобрений. Он заставил предпринимателей заключить договор на консультационные услуги с подконтрольной ему фирмой на 14,5 млн. грн., которые потратил на покупку трех авто премиумкласса (Porsche Macan, BMW X5M и Mercedes-Benz AMG), оформленных на подставных лиц.

Нардеп обвиняется в:

государственной измене;

государственной измене в условиях военного положения;

мошенничестве по предварительному сговору в особо крупных размерах.

Санкции предусматривают наказание пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Напомним, депутата Евгения Шевченко, подозреваемого в госизмене, оставили под стражей. Как отмечается, меру пресечения продлили до 14 ноября.

Осенью прошлого года политику выдвинули обвинения в государственной измене. Согласно данным правоохранительных органов, он систематически проводил информационно подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. Ему грозит немалый срок заключения.