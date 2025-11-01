Фото: ЦПК

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает RegioNews.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал Романа Насирова виновным в злоупотреблении служебным положением. Это злоупотребление нанесло государству ущерб в размере более 2 миллиардов гривен. Кроме заключения суд назначил экс-фискалу штраф в размере 17 тысяч гривен и запретил занимать государственные должности в течение трех лет. Суд принял взять Насирова под стражу в зале суда.

Насирова осудили за то, что он помогал уклоняться от налогов газоснабжающим предприятиям бизнесмена Александра Онищенко, из-за чего государство понесло убытки в два миллиарда гривен.

Как сообщает САП, расследованием установлено, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ряда обществ – "Фирмы "Хас", "Карпатинадраинвест", "Надра Геоцентр".

Эти решения были приняты Насировым с нарушением определенной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде не поступления обязательных платежей в государственный бюджет на сумму более 2 млрд грн.

Напомним, в начале апреля экспредседатель ГФС Насиров, обвиняемый в получении взятки в 722 млн грн, вступил в ряды Вооруженных сил Украины. На следующий день в ВСУ отменили приказ о мобилизации бывшего главы ГФС. Было начато служебное расследование по законности его призыва в армию.

Впоследствии суд заключил под стражу Насирова и увеличил для него размер залога.