Суд Киева оставил под стражей нардепа Шевченко, подозреваемого в госизмене

иллюстративное фото: из открытых источников

Депутата Евгения Шевченко, подозреваемого в госизмене, оставили под стражей до середины ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Как отмечается, меру пресечения продлили до 14 ноября.

В сентябре Государственное бюро расследований сообщало, что вместе со Службой безопасности Украины было завершено досудебное расследование по делу Шевченко.

Напомним, в ноябре 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко выдвинули обвинения в государственной измене. Согласно данным правоохранительных органов, он систематически проводил информационно подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. Ему грозит немалый срок заключения.