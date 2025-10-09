Суд Киева оставил под стражей нардепа Шевченко, подозреваемого в госизмене
Депутата Евгения Шевченко, подозреваемого в госизмене, оставили под стражей до середины ноября
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".
Как отмечается, меру пресечения продлили до 14 ноября.
В сентябре Государственное бюро расследований сообщало, что вместе со Службой безопасности Украины было завершено досудебное расследование по делу Шевченко.
Напомним, в ноябре 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко выдвинули обвинения в государственной измене. Согласно данным правоохранительных органов, он систематически проводил информационно подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. Ему грозит немалый срок заключения.
