12:10  02 ноября
На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение
10:39  02 ноября
Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине
08:33  02 ноября
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2025, 12:10

На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение

02 ноября 2025, 12:10
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП в Ивано-Франковской области при участии судьи районного суда Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительной информации, вечером 31 октября 2025 года в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района судья, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Один из потерпевших погиб на месте происшествия, другой получил легкие телесные повреждения.

"Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека", – говорится в сообщении.

У водительки отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы. За совершенное ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области 23-летний учитель устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР ДТП Прикарпатье Ивано-Франковская область фото
На Прикарпатье адвокат "продавал" инвалидность уклонистам и возможность служить в тылу
30 октября 2025, 18:55
Высокогорный маршрут не спас: в Прикарпатье задержали организатора незаконной переправки
30 октября 2025, 14:42
Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье
30 октября 2025, 10:35
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Пограничники показала кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов
02 ноября 2025, 15:33
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ в РФ
02 ноября 2025, 15:13
В Киеве потратят миллиард на ремонт путепровода
02 ноября 2025, 14:21
Исследования двух украинских школьников завоевали престижные международные награды
02 ноября 2025, 13:59
Вся Донетчина без света из-за ударов россиян по электросети
02 ноября 2025, 13:29
В Госпогранслужбе рассказали, где можно пересечь границу с Польшей без очередей
02 ноября 2025, 12:39
В Запорожье после российской атаки без света осталось более 11 тысяч абонентов
02 ноября 2025, 11:59
На Днепропетровщине до четырех выросло количество погибших в результате российской атаки 1 ноября
02 ноября 2025, 11:42
Укрзализныця проложит евроколею во Львов
02 ноября 2025, 11:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »