На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение

фото: ГБР

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП в Ивано-Франковской области при участии судьи районного суда Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По предварительной информации, вечером 31 октября 2025 года в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района судья, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Один из потерпевших погиб на месте происшествия, другой получил легкие телесные повреждения.

"Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека", – говорится в сообщении.

У водительки отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы. За совершенное ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области 23-летний учитель устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир.