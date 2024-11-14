Нардепу Шевченко объявили о подозрении в государственной измене

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СБУ и ДБР объявили подозрение народному депутату Украины Евгению Шевченко. Его подозревают в государственной измене

Об этом сообщают СБУ и ГБР, передает RegioNews.

Как отмечают в СБУ, фигурант "систематически занимался информационно подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора".

"Нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в нашем государстве и его внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри нашего государства", - рассказали в СБУ.

В спецслужбе добавили, что независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Кроме того, в рамках досудебного расследования получены данные, свидетельствующие о том, что в течение 2020-2023 годов нардеп неоднократно посещал Беларусь, где общался с руководством этого государства и налаживал "схемы" закупки для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.

Нардеп сообщили о подозрении в государственной измене. Ему угрожаю до лет тюрьмы.

Напомним, ранее также стало известно, что Высший антикоррупционный суд объявил приговор народному депутату Андрею Одарченко, который был признан виновным в попытке подкупа экс-председателя Госвосстановления Мустафы Найема.