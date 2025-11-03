08:38  03 листопада
03 листопада 2025, 10:56

ДБР передало до суду справу проти нардепа за держзраду та шахрайство

03 листопада 2025, 10:56
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, який підозрюється у державній зраді та заволодінні коштами приватного підприємства. Обвинувальний акт уже направлено до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Хоча у бюро не називають імені, обставини справи вказують на Євгена Шенченка.

Слідство задокументувало три епізоди злочинів: два стосуються державної зради до та після початку повномасштабного вторгнення РФ, а третій – шахрайського заволодіння 14,5 млн гривень приватного підприємства.

За даними слідства, депутат підтримував контакти з представниками Білорусі, записував програми на власних медіа-каналах, давав інтерв'ю проросійським блогерам та поширював російські наративи щодо нібито "краху української державності" та "неможливості перемоги України".

Крім того, нардеп використав свої зв'язки у Білорусі для оборудки з постачанням мінеральних добрив. Він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на 14,5 млн грн, які витратив на купівлю трьох авто преміумкласу (Porsche Macan, BMW X5M та Mercedes-Benz AMG), оформлених на підставних осіб.

Нардеп обвинувачується у:

  • державній зраді;
  • державній зраді в умовах воєнного стану;
  • шахрайстві за попередньою змовою в особливо великих розмірах.

Санкції передбачають покарання до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Зараз підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у держзраді, залишили під вартою. Як зазначається, запобіжний захід продовжили до 14 листопада.

Торік восени політику висунули обвинувачення в державній зраді. Згідно з даними правоохоронних органів, він систематично проводив інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Йому загрожує чималий термін ув’язнення.

