19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 19:03

У Труханова просят Офис президента предоставить указ о прекращении его гражданства

31 октября 2025, 19:03
Читайте також українською мовою
фото: blik.ua
Читайте також
українською мовою

Адвокат Геннадия Труханова – Александр Лысак – просит Офис президента предоставить указ о прекращении гражданства чиновника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По словам правозащитника, он направил адвокатский запрос еще 15 октября – на следующий день после уведомления о прекращении украинского гражданства для Труханова. Адвокат просил предоставить соответствующий указ, заседание комиссии и основания прекращения гражданства.

"Хочу отметить, уважаемый суд, сегодня имеем 31 октября. Никакого ответа на свой адвокатский запрос я не получил", – сказал адвокат.

Лисак отметил, что в материалах, предоставленных следствием, также нет никаких доказательств прекращения гражданства Труханова.

Как сообщалось, мэр Одессы Труханова был лишен украинского гражданства потому, что он не является гражданином Украины. Также сообщалось, что у него гражданство страны-агрессоры РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд политика Одесса Труханов Геннадий Леонидович гражданство
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Исчезли" более полутора миллионов: в Одесской области разоблачили хищение средств на закупках для ВСУ
31 октября 2025, 19:40
Оккупанты принудительно депортировали их в РФ: Украине удалось вернуть еще одну группу детей и подростков, среди них - сироты
31 октября 2025, 19:25
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
31 октября 2025, 19:12
Во Львове врачи спасли 16-летнюю девушку с редкой опухолью
31 октября 2025, 18:59
Забрал деньги и исчез: в Житомирской области получил приговор псевдопродавец гаджетов
31 октября 2025, 18:55
Бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения
31 октября 2025, 18:29
Украинские пограничники сняли положительное видео по случаю Хэллоуина
31 октября 2025, 17:59
На Полтавщине мужчина ударил сожительницу во время ссоры: она не выжила
31 октября 2025, 17:25
Переписывалась с дядей из "ДНР": в Днепре судили агентку РФ, которая "сливала" данные ВСУ
31 октября 2025, 16:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »