У Труханова просят Офис президента предоставить указ о прекращении его гражданства

фото: blik.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По словам правозащитника, он направил адвокатский запрос еще 15 октября – на следующий день после уведомления о прекращении украинского гражданства для Труханова. Адвокат просил предоставить соответствующий указ, заседание комиссии и основания прекращения гражданства.

"Хочу отметить, уважаемый суд, сегодня имеем 31 октября. Никакого ответа на свой адвокатский запрос я не получил", – сказал адвокат.

Лисак отметил, что в материалах, предоставленных следствием, также нет никаких доказательств прекращения гражданства Труханова.

Как сообщалось, мэр Одессы Труханова был лишен украинского гражданства потому, что он не является гражданином Украины. Также сообщалось, что у него гражданство страны-агрессоры РФ.